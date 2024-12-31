За 2024 год над Украиной сбили почти 14 000 российских воздушных целей и 40 самолетов
В 2024 году украинская противовоздушная оборона сбила почти 14 000 российских воздушных целей разного типа. Такой результат подвело Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
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По подсчетам военных, в 2024 году было уничтожено более 1300 ракет разных типов, 11200 ударных беспилотников, 3200 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того, были сбиты 40 самолетов и шесть вертолетов противника.
"Авиация Воздушных Сил в течение года выполнила более 20 000 самолетов, почти 9000 из них — на боевое применение западных средств поражения", – заявили в ПС.
- 28 декабря 2024 года главком Сырский заявил, что по сравнению с 2023 годом объемы поставок беспилотных систем в подразделения Сил обороны увеличились в 19 раз.
- 30 декабря КМВА подсчитала, что в 2024 году в Киеве прозвучало 500 воздушных тревог, российские оккупационные войска за это время нанесли почти 200 воздушных ударов по городу.