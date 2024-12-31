За 2024 год над Украиной сбили почти 14 000 российских воздушных целей и 40 самолетов

Больше всего в этом году враг атаковал ударными беспилотниками, их было сбито 11 200 штук

Истребители Воздушных сил (Фото: Генштаб ВСУ)

В 2024 году украинская противовоздушная оборона сбила почти 14 000 российских воздушных целей разного типа. Такой результат подвело Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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По подсчетам военных, в 2024 году было уничтожено более 1300 ракет разных типов, 11200 ударных беспилотников, 3200 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, были сбиты 40 самолетов и шесть вертолетов противника.

"Авиация Воздушных Сил в течение года выполнила более 20 000 самолетов, почти 9000 из них — на боевое применение западных средств поражения", – заявили в ПС.