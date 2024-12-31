За 2024 рік над Україною збили майже 14 000 російських повітряних цілей та 40 літаків
Протягом 2024 року українська протиповітряна оборона збила майже 14 000 російських повітряних цілей різного типу. Такий підсумок підбило Командування Повітряних сил Збройних Сил України.
За підрахунками військових, у 2024 році було знищено понад 1300 ракет різних типів, 11 200 ударних безпілотників, 3200 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Крім того, було збито 40 літаків та шість вертольотів противника.
"Авіація Повітряних Сил протягом року виконала понад 20 000 літаковильотів, майже 9000 із них — на бойове застосування західних засобів ураження", – заявили у ПС.
- 28 грудня 2024 року головком Сирський заявив, що порівняно з 2023 роком обсяги постачання безпілотних систем до підрозділів Сил оборони збільшилися у 19 разів.
- 30 грудня КМВА підрахувала, що протягом 2024 року у Києві пролунало 500 повітряних тривог, російські окупаційні війська за цей час завдали майже 200 повітряних ударів по місту.