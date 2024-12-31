За 2024 рік над Україною збили майже 14 000 російських повітряних цілей та 40 літаків
Винищувачі Повітряних сил (Фото: Генштаб ЗСУ)

Протягом 2024 року українська протиповітряна оборона збила майже 14 000 російських повітряних цілей різного типу. Такий підсумок підбило Командування Повітряних сил Збройних Сил України.

За підрахунками військових, у 2024 році було знищено понад 1300 ракет різних типів, 11 200 ударних безпілотників, 3200 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, було збито 40 літаків та шість вертольотів противника.

"Авіація Повітряних Сил протягом року виконала понад 20 000 літаковильотів, майже 9000 із них — на бойове застосування західних засобів ураження", – заявили у ПС.

  • 28 грудня 2024 року головком Сирський заявив, що порівняно з 2023 роком обсяги постачання безпілотних систем до підрозділів Сил оборони збільшилися у 19 разів.
  • 30 грудня КМВА підрахувала, що протягом 2024 року у Києві пролунало 500 повітряних тривог, російські окупаційні війська за цей час завдали майже 200 повітряних ударів по місту.
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