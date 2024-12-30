Влада Києва підрахувала, скільки ударів Росія завдала по столиці за 2024 рік

Протягом 2024 року, використовуючи понад 1600 різних засобів ураження, Росія завдала по Києву 200 ударів

Наслідки російського удару по будинку у Києві (Фото: ЕРА)

Протягом 2024 року у Києві пролунало 500 повітряних тривог, російські окупаційні війська за цей час завдали майже 200 повітряних ударів по місту. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Протягом року збройні сили РФ здійснили майже 200 повітряних ударів по столиці України, використовуючи понад 1600 різних засобів ураження, серед яких:

→ понад 1300 безпілотників;

→ понад 200 крилатих ракет (Х-101, Х-59, Х-69, "Іскандер-К", "Калібр");

→ 24 балістичні ракети ("Іскандер-М", KN-23);

→ 22 аеробалістичні ракети "Кинджал";

→ сім гіперзвукових ракет "Циркон".

Найбільшим ударом по Києву став комбінований напад, коли ворог одночасно застосував 78 засобів ураження, серед яких 49 ракет Х-101 та 10 аеробалістичних ракет "Кинджал".

За весь рік столиця витримала шість масованих і 14 комбінованих повітряних ударів, додали у КМВА.