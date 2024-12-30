Влада Києва підрахувала, скільки ударів Росія завдала по столиці за 2024 рік
Наслідки російського удару по будинку у Києві (Фото: ЕРА)

Протягом 2024 року у Києві пролунало 500 повітряних тривог, російські окупаційні війська за цей час завдали майже 200 повітряних ударів по місту. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Протягом року збройні сили РФ здійснили майже 200 повітряних ударів по столиці України, використовуючи понад 1600 різних засобів ураження, серед яких:

понад 1300 безпілотників;

понад 200 крилатих ракет (Х-101, Х-59, Х-69, "Іскандер-К", "Калібр");

24 балістичні ракети ("Іскандер-М", KN-23);

22 аеробалістичні ракети "Кинджал";

сім гіперзвукових ракет "Циркон".

Найбільшим ударом по Києву став комбінований напад, коли ворог одночасно застосував 78 засобів ураження, серед яких 49 ракет Х-101 та 10 аеробалістичних ракет "Кинджал".

За весь рік столиця витримала шість масованих і 14 комбінованих повітряних ударів, додали у КМВА.

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