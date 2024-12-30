Влада Києва підрахувала, скільки ударів Росія завдала по столиці за 2024 рік
Протягом 2024 року у Києві пролунало 500 повітряних тривог, російські окупаційні війська за цей час завдали майже 200 повітряних ударів по місту. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Протягом року збройні сили РФ здійснили майже 200 повітряних ударів по столиці України, використовуючи понад 1600 різних засобів ураження, серед яких:
→ понад 1300 безпілотників;
→ понад 200 крилатих ракет (Х-101, Х-59, Х-69, "Іскандер-К", "Калібр");
→ 24 балістичні ракети ("Іскандер-М", KN-23);
→ 22 аеробалістичні ракети "Кинджал";
→ сім гіперзвукових ракет "Циркон".
Найбільшим ударом по Києву став комбінований напад, коли ворог одночасно застосував 78 засобів ураження, серед яких 49 ракет Х-101 та 10 аеробалістичних ракет "Кинджал".
За весь рік столиця витримала шість масованих і 14 комбінованих повітряних ударів, додали у КМВА.
- Крайній раз Росія атакувала дронами Київ та область в ніч проти 20 грудня 2024 року. Уламки впали в одному з районів столиці, у Бориспільському районі сталася пожежа.
- Вранці ворог ударив ракетами, зокрема атакував Київ балістикою. Одна людина загинула, понад 10 – постраждали.
- Повітряні сили повідомили, що РФ била північнокорейськими ракетами та "Іскандерами". Сили ППО збили всі п'ять.