Центр при РНБО: Росія використовує менше дронів після вдалих ударів по виробництвах
Зменшення кількості дронів під час атак по Україні – наслідок успішних ударів Сил оборони. Однак ворог накопичив ракети та БпЛА, заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
Він зазначив, що не варто дивитися на зменшення кількості дронів під час атак.
"Вони накопичують дрони, бо в них сталося певне логістичне провисання внаслідок вдалих ударів по місцях виробництва і зберігання компонентів до "шахедів", звідси й зниження кількості в повітрі", – зазначив Коваленко.
За останній тиждень, згідно з даними Повітряних сил, кількість дронів, якими Росія атакує Україну, варіюється від 10 до 43. Остання масована атака відбулася 25 грудня – окупанти вдарили 106 БпЛА та 78 ракетами.
Керівник ЦПД зазначив, що у росіян накопичено багато ракет різних типів, зокрема Х-101 і "Калібрів", а також балістичних.
"Як і говорив, вважаю, що ворог не хоче завершення війни та робить все, щоб вона тривала", – підкреслив Коваленко.
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