Центр при РНБО: Росія використовує менше дронів після вдалих ударів по виробництвах

Однак у Центрі застерігають, що не варто дивитися на зменшення дронів – ворог їх накопичує

Росія запускає дрони (Фото: ресурси окупантів)

Зменшення кількості дронів під час атак по Україні – наслідок успішних ударів Сил оборони. Однак ворог накопичив ракети та БпЛА, заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

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Він зазначив, що не варто дивитися на зменшення кількості дронів під час атак.

"Вони накопичують дрони, бо в них сталося певне логістичне провисання внаслідок вдалих ударів по місцях виробництва і зберігання компонентів до "шахедів", звідси й зниження кількості в повітрі", – зазначив Коваленко.

За останній тиждень, згідно з даними Повітряних сил, кількість дронів, якими Росія атакує Україну, варіюється від 10 до 43. Остання масована атака відбулася 25 грудня – окупанти вдарили 106 БпЛА та 78 ракетами.

Керівник ЦПД зазначив, що у росіян накопичено багато ракет різних типів, зокрема Х-101 і "Калібрів", а також балістичних.

"Як і говорив, вважаю, що ворог не хоче завершення війни та робить все, щоб вона тривала", – підкреслив Коваленко.