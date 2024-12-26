Повітряні сили уразили у Росії завод з виробництва палива для балістичних ракет

19 грудня Міноборони РФ стверджувало, що ЗСУ з використанням ракет Storm Shadow завдали удару по підприємству "Комбінат Кам'янський"

Повітряні сили ЗСУ (Фото: Генштаб)

Повітряні сили Збройних Сил України 19 грудня уразили підприємство російського військово-промислового комплексу в Ростовській області, яке виробляє паливо для балістичних ракет. Це підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

За словами військових, Повітряні сили завдали точного удару по об'єкту військово-промислового комплексу в місті Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області.

Зазначається, що Росія використовувала це підприємство для виробництва твердого палива для балістичних ракет, якими окупанти завдають ударів по цивільній інфраструктурі України.

19 грудня російське Міноборони стверджувало, що ЗСУ з використанням далекобійних ракет Storm Shadow завдали удару по підприємству "Комбінат Кам'янський" у Ростовській області.