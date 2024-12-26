Воздушные силы поразили в России завод по производству топлива для баллистических ракет

19 декабря Минобороны РФ утверждало, что ВСУ с использованием ракет Storm Shadow нанесли удар по предприятию "Комбинат Каменский"

Воздушные силы ВСУ (Фото: Генштаб)

Воздушные силы Вооруженных сил Украины 19 декабря поразили предприятие российского военно-промышленного комплекса в Ростовской области, производящее топливо для баллистических ракет. Это подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

По словам военных, Воздушные силы нанесли точный удар по объекту военно-промышленного комплекса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Отмечается, что Россия использовала это предприятие для производства твердого топлива для баллистических ракет, которыми оккупанты наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины.

19 декабря российское Минобороны утверждало, что ВСУ с использованием дальнобойных ракет Storm Shadow нанесли удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области.