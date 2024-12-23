Россияне жалуются на дроновую атаку на Миллерово, там расположен военный аэродром – видео

Россияне традиционно заявили о том, что сбили беспилотники

Аэродром россиян (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В Ростовской области России пожаловались на массированную атаку дронов. Взрывы гремят в городе Миллерово, где находится военный аэродром оккупантов. Соответствующие видео распространяются в социальных сетях.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар сообщил, что с 21:00 по местному времени силы противовоздушной обороны отбивают дроновую атаку. По его словам, в Миллерово якобы уже сбили восемь беспилотников.

"По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку", – написал Слюсар.

Российское Министерство обороны заявило о том, что якобы сбили девять БпЛА в небе над Ростовской областью.

В местных Telegram-каналах жители сообщают о взрывах. Также в пабликах распространяются видео, на которых слышны взрывы и видны вспышки в небе.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что в Миллерово проходит "дискотека". По его словам, для РФ это стратегический аэродром в Ростовской области. Он служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи поддержки российской пехоты, действующей на востоке и юге Украины.