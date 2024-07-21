На военном аэродроме Миллерово в Ростовской области России в результате удара беспилотников и пожаров были повреждены объекты по меньшей мере на трех локациях – это фиксируют спутниковые снимки аэродрома. Соответствующие кадры публикует Радио Свобода.

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На снимках видно, что в результате удара повреждены здания техническо-эксплуатационной части и склад горюче-смазочных материалов, расположенных на аэродроме Миллерово.

Спутниковый снимок, сделанный после удара, демонстрирует три очага пожара:

→ на месте ангара техническо-эксплуатационной части;

→ на открытой местности;

→ на месте, где находился один из составов ГСМ.

Также издание отметило, что на фото из космоса не видно каких-либо повреждений российских самолетов после удара дронов по аэродрому.

В России заявили о том, что в ночь на 20 июля Ростовскую область атаковали 26 беспилотников, которые якобы сбила противовоздушная оборона.

Местные Telegram-каналы публиковали видео большого пожара в Миллеровском районе области, где расположен военный аэродром.

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