На військовому аеродромі Міллерово у Ростовській області Росії внаслідок удару безпілотників та пожеж були пошкоджені об'єкти на щонайменше трьох локаціях – це фіксують супутникові знімки летовища. Відповідні кадри публікує Радіо Свобода.

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На знімках видно, що внаслідок удару пошкоджені будівлі технічно-експлуатаційної частини та склад пально-мастильних матеріалів, які розташовані на аеродромі Міллерово.

Супутниковий знімок, що був зроблений після удару, демонструє три осередки пожежі:

→ на місці ангара технічно-експлуатаційної частини;

→ на відкритій місцевості;

→ на місці, де знаходився один зі складів ПММ.

Також видання зазначило, що на фото з космосу не видно якісь пошкодження російських літаків після удару дронів по летовищу.

У Росії заявили про те, що у ніч проти 20 липня Ростовську область атакували 26 безпілотників, які нібито збила протиповітряна оборона.

Місцеві Telegram-канали публікували відео великої пожежі в Міллеровському районі області, де розташований військовий аеродром.

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