Росіяни скаржаться на дронову атаку на Міллерово, там розташований воєнний аеродром – відео

Аеродром росіян (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У Ростовській області Росії поскаржились на масовану атаку дронів. Вибухи лунають у місті Міллерово, де розташований воєнний аеродром окупантів. Відповідні відео поширюються соціальними мережами.

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Тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що від 21:00 за місцевим часом сили протиповітряної оборони відбивають дронову атаку. За його словами, в Міллерово нібито вже збили вісім безпілотників.

"За оперативними даними, постраждалих немає, інформація щодо наслідків на землі уточнюється. Системи ППО та мобільні вогневі групи продовжують відбивати атаку", – написав Слюсар.

Російське Міністерство оборони заявило про нібито збиття дев’яти БпЛА у небі над Ростовською областю.

У місцевих Telegram-каналах мешканці повідомляють про вибухи. Також пабліками ширяться відео, на яких чутно вибухи й видно спалахи в небі.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко заявив, що в Міллерово відбувається "дискотека". За його словами, для РФ це стратегічний аеродром у Ростовській області. Він слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримки російської піхоти, що діє на сході та півдні України.