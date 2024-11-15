В Краснодарском крае пожаловались на массированную атаку дронов. По данным руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрея Коваленко, был атакован военный аэродром "Крымск".

Российские паблики распространили видео из Краснодарского края (осторожно, ненормативная лексика), на которых видна работа противовоздушной обороны и слышны взрывы. Местные жители утверждают, что беспилотники пытались атаковать аэродром "Крымск", но власти об этом ничего не сказали – заявили лишь о якобы поврежденных домах.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что два муниципалитета подверглись массированной атаке беспилотников, а российские силы ПВО якобы перехватили несколько десятков дронов в Крымском и Красноармейском районах.

В Крымске, по его словам, обломки беспилотников упали на территорию четырех домовладений, из-за чего повреждена крыша одного дома и автомобиль. А в Красноармейском районе обломки повредили крышу частного дома. В другом доме выбиты стекла.

По данным российских пропагандистов, глава Крымского района Краснодарского края заявил о 46 сбитых за ночь БпЛА и отсутствии пострадавших среди мирного населения, а затем удалил публикацию.