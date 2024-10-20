Силы обороны ударили по инфраструктуре военного аэродрома "Липецк-2"
Силы обороны ударили по инфраструктуре военного аэродрома "Липецк-2", сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Среди целей удара по аэродрому называют склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники.
По данным Генштаба, на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 Воздушно-космических сил РФ.
Также военные подтвердили удар сил обороны по заводу имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, где производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб.
Также на территории завода хранились управляемые авиационные бомбы, отметили в Генштабе.
Там же добавили, что в районах обоих объектов фиксировались бессчетные взрывы, а также отмечалась активная работа русской противовоздушной обороны.
В настоящее время военные уточняют результаты поражения.
Боевая работа выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Сил специальных операций ВСУ по взаимодействию с другими составляющими Сил обороны.
Ранее утром ресурсы оккупантов распространяли видео со взрывами и работой ПВО в Дзержинске .
- Впоследствии собеседники LIGA.net в СБУ подтвердили факт удара, собеседник в военной разведке замечал – после взрывов над территорией объекта появился столб густого дыма .