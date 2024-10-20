Ресурсы оккупантов заявили о якобы атаке на завод взрывчатых веществ – федеральное казенное предприятие имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области РФ.

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Один из местных Telegram-каналов со ссылкой на жителей заявил о прилетах в городе.

В целом, сообщается об атаке беспилотников, есть взрывы и звуки выстрелов.

На видео в начале новости слышен взрыв – от него срабатывает сигнализация.

На второй записи снят взрыв в небе – после этого вероятно видно падение обломков, на фоне слышна стрельба, от взрыва сработала сигнализация. После склейки слышен еще один звук взрыва, также работает сигнализация.

На третьем видео слышна стрельба и сигнализация, в конце видно красное зарево – оператор сообщил о взрыве. На кадрах нецензурная лексика, 18+.

На четвертой записи два человека шепотом говорят за кадром – фиксируют выстрелы зенитной системы, вероятно пытающейся сбить беспилотники. На фоне слышны взрывы. В конце также видно зарево, раздается взрыв и срабатывает сигнализация.

Дзержинский завод взрывчатых веществ входит в военно-промышленный комплекс РФ. Против этого градообразующего предприятия введены украинские и западные санкции за поддержку войны.

Силы обороны пока не подтверждали факт атаки на этот объект.

Расстояние от Украины до Дзержинска – более 750 километров: