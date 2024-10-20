Россияне заявили об атаке на завод взрывчатых веществ в Дзержинске – видео
Ресурсы оккупантов заявили о якобы атаке на завод взрывчатых веществ – федеральное казенное предприятие имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области РФ.
Один из местных Telegram-каналов со ссылкой на жителей заявил о прилетах в городе.
В целом, сообщается об атаке беспилотников, есть взрывы и звуки выстрелов.
На видео в начале новости слышен взрыв – от него срабатывает сигнализация.
На второй записи снят взрыв в небе – после этого вероятно видно падение обломков, на фоне слышна стрельба, от взрыва сработала сигнализация. После склейки слышен еще один звук взрыва, также работает сигнализация.
На третьем видео слышна стрельба и сигнализация, в конце видно красное зарево – оператор сообщил о взрыве. На кадрах нецензурная лексика, 18+.
На четвертой записи два человека шепотом говорят за кадром – фиксируют выстрелы зенитной системы, вероятно пытающейся сбить беспилотники. На фоне слышны взрывы. В конце также видно зарево, раздается взрыв и срабатывает сигнализация.
Дзержинский завод взрывчатых веществ входит в военно-промышленный комплекс РФ. Против этого градообразующего предприятия введены украинские и западные санкции за поддержку войны.
Силы обороны пока не подтверждали факт атаки на этот объект.
Расстояние от Украины до Дзержинска – более 750 километров:
- 10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны нанесли удар по аэродрому оккупантов в Адыгее – под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе аэродрома "Ханская" была работа вражеской противовоздушной обороны, зафиксировано возгорание. Впоследствии появился спутниковый снимок пораженного аэродрома – на фото видны здания, разрушенные в результате успешного украинского удара.
- 12 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны поразили склад горюче-смазочных материалов россиян в районе временно оккупированных Ровеньков Луганской области.
- 18 октября глава Пентагона заявил, что Украина может наносить дальнобойные удары по территории России дронами собственного производства, такой метод уже продемонстрировал свою эффективность.