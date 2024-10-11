Появился спутниковый снимок пораженного аэродрома "Ханская" в российской Адыгее – фото

На фото видны здания, разрушенные в результате успешного украинского удара

Иллюстративное фото: ВСУ

Появился спутниковый снимок пораженного аэродрома "Ханская" в Адыгее РФ. Соответствующее фото опубликовала российская служба американской Радио Свобода.

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На фото видны здания, разрушенные в результате успешного украинского удара:

Фото: Telegram Радио Свобода

Фото: Telegram Радио Свобода

Для сравнения – фото до удара:

Фото: Telegram Радио Свобода

В ночь на 10 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны нанесли удар по аэродрому оккупантов в Адыгее – под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе аэродрома "Ханская" отмечалась работа вражеской противовоздушной обороны, зафиксировано возгорание.

Собеседник LIGA.net сообщил, что на аэродроме дислоцируется 272 учебная авиационная база второго разряда Краснодарского военного авиационного училища – объект используется вражеской авиацией для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по Украине.

Ранее, 9 октября, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Военно-Морские силы ВСУ во взаимодействии с подразделениями СБУ поразили базу хранения "шахедов" возле населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае.

По данным военных, там хранилось около 400 ударных дронов. Защитники зафиксировали точное попадание в цель, а также на территории объекта наблюдалась вторичная детонация. Впоследствии появился спутниковый снимок с объекта: видны повреждения складских зданий, в том числе разрушение крыши одного из них, а также следы пожара.

Также в ночь на 9 октября Силы обороны поразили военный арсенал российских оккупантов в Брянской области, где были снаряды из КНДР и авиабомбы.