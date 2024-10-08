Появился первый спутниковый снимок пожара на нефтяном терминале в оккупированной Феодосии
Фото с российских ресурсов с последствиями удара по нефтебазе в Феодосии

Появился первый спутниковый снимок пожара на морском нефтяном терминале во временно оккупированной Феодосии после успешного украинского удара 7 октября. Соответствующие фотографии опубликовала российская служба американского Радио Свобода.

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На фото "после" виден пожар резервуаров с топливом и густой дым, мешающий установить точные последствия поражения:

Фото до удару: Telegram Радіо Свобода
Фото к удару: Telegram Радио Свобода
Фото після удару: Telegram Радіо Свобода
Фото после удара: Telegram Радио Свобода

Ранее Радио Свобода сообщало , что рядом с резервуарами россияне сделали насыпь и разместили систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Теперь, судя по фото, этот комплекс как и не защитил резервуары, так мог и не пострадать в результате удара:

Місце розміщення
Место расположения
Місце розміщення
Место расположения

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии.

Военные отмечали, что этот терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые оккупанты использовали, в частности, и для обеспечения потребностей своих войск.

Боевую задачу выполнили ракетные войска ВСУ во взаимодействии с другими составляющими сил обороны.

Между тем, незаконная оккупационная администрация Феодосии объявила эвакуацию жителей из прилегающих к терминалу районов.

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