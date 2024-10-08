З'явився перший супутниковий знімок пожежі на нафтовому терміналі в окупованій Феодосії – фото

Комплекс ППО "Панцирь-С1" не захистив об'єкт від українського удару

Фото з російських ресурсів з наслідками удару по нафтобазі у Феодосії

З'явився перший супутниковий знімок пожежі на морському нафтовому терміналу у тимчасово окупованій Феодосії після успішного українського удару 7 жовтня. Відповідні світлини опублікувала російська служба американського Радіо Свобода.

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На фото "після" видно пожежу резервуарів з паливом та густий дим, котрий заважає встановити точні наслідки ураження:

Фото до удару: Telegram Радіо Свобода

Фото після удару: Telegram Радіо Свобода

Раніше Радіо Свобода повідомляло, що поряд з резервуарами росіяни зробили насип та розмістили систему протиповітряної оборони "Панцирь-С1". Тепер, судячи з фото, цей комплекс як і не захистив резервуари, так міг і не постраждати унаслідок удару:

Місце розміщення "Панцирь-С1" після удару – обведене червоним (Фото: Telegram Радіо Свобода)

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу в окупованій Феодосії.

Військові зауважували, що цей термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, котрі окупанти використовували, зокрема, і для забезпечення потреб своїх військ.

Бойове завдання виконали ракетні війська ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Тим часом незаконна окупаційна адміністрація Феодосії оголосила евакуацію жителів з прилеглих до термінала районів.