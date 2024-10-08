З'явився перший супутниковий знімок пожежі на нафтовому терміналі в окупованій Феодосії – фото
З'явився перший супутниковий знімок пожежі на морському нафтовому терміналу у тимчасово окупованій Феодосії після успішного українського удару 7 жовтня. Відповідні світлини опублікувала російська служба американського Радіо Свобода.
На фото "після" видно пожежу резервуарів з паливом та густий дим, котрий заважає встановити точні наслідки ураження:
Раніше Радіо Свобода повідомляло, що поряд з резервуарами росіяни зробили насип та розмістили систему протиповітряної оборони "Панцирь-С1". Тепер, судячи з фото, цей комплекс як і не захистив резервуари, так міг і не постраждати унаслідок удару:
Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу в окупованій Феодосії.
Військові зауважували, що цей термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, котрі окупанти використовували, зокрема, і для забезпечення потреб своїх військ.
Бойове завдання виконали ракетні війська ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Тим часом незаконна окупаційна адміністрація Феодосії оголосила евакуацію жителів з прилеглих до термінала районів.
- 4 жовтня з'явилися дані про дронову атаку на Воронезьку область – на місцевих ресурсах публікували відео пожежі в Аннівському районі, російська влада традиційно заперечувала успішність ударів безпілотників.
- Згодом Генштаб підтвердив, що Сили оборони уразили базу паливно-мастильних матеріалів "Аннанефтепродукт" у Воронезькій області.