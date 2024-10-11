З'явився супутниковий знімок ураженого аеродрому "Ханська" в російській Адигеї – фото
Ілюстративне фото: ЗСУ

З'явився супутниковий знімок ураженого аеродрому "Ханська" в Адигеї РФ. Відповідну світлину опублікувала російська служба американської Радіо Свобода.

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На фото видно будівлі, зруйновані внаслідок успішного українського удару:

Фото: Telegram Радіо Свобода
Фото: Telegram Радіо Свобода
Фото: Telegram Радіо Свобода
Фото: Telegram Радіо Свобода

Для порівняння – фото до удару:

Фото: Telegram Радіо Свобода
Фото: Telegram Радіо Свобода

У ніч на 10 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони завдали удару по аеродрому окупантів у Адигеї – під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі аеродрому "Ханська" зазначалася робота ворожої протиповітряної оборони, зафіксовано займання.

Співрозмовник LIGA.net повідомив, що на аеродромі дислокується 272 навчальна авіаційна база другого розряду Краснодарського військового авіаційного училища – об’єкт використовується ворожою авіацією для дозаправляння та ракетно-бомбових ударів по Україні.

  • Раніше, 9 жовтня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Військово-Морські сили ЗСУ у взаємодії з підрозділами СБУ уразили базу зберігання "шахедів" біля населеного пункту Октябрський у Краснодарському краї. 
  • За даними військових, там зберігалося близько 400 ударних дронів. Захисники зафіксували точне влучання в ціль, а також на території об'єкта спостерігалася вторинна детонація. Згодом з'явився супутниковий знімок об'єкта: видно пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, а також сліди пожежі.
  • Також у ніч проти 9 жовтня Сили оборони уразили військовий арсенал російських окупантів у Брянській області, де були снаряди з КНДР і авіабомби.
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