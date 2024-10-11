З'явився супутниковий знімок ураженого аеродрому "Ханська" в російській Адигеї – фото
З'явився супутниковий знімок ураженого аеродрому "Ханська" в Адигеї РФ. Відповідну світлину опублікувала російська служба американської Радіо Свобода.
На фото видно будівлі, зруйновані внаслідок успішного українського удару:
Для порівняння – фото до удару:
У ніч на 10 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони завдали удару по аеродрому окупантів у Адигеї – під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі аеродрому "Ханська" зазначалася робота ворожої протиповітряної оборони, зафіксовано займання.
Співрозмовник LIGA.net повідомив, що на аеродромі дислокується 272 навчальна авіаційна база другого розряду Краснодарського військового авіаційного училища – об’єкт використовується ворожою авіацією для дозаправляння та ракетно-бомбових ударів по Україні.
- Раніше, 9 жовтня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Військово-Морські сили ЗСУ у взаємодії з підрозділами СБУ уразили базу зберігання "шахедів" біля населеного пункту Октябрський у Краснодарському краї.
- За даними військових, там зберігалося близько 400 ударних дронів. Захисники зафіксували точне влучання в ціль, а також на території об'єкта спостерігалася вторинна детонація. Згодом з'явився супутниковий знімок об'єкта: видно пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, а також сліди пожежі.
- Також у ніч проти 9 жовтня Сили оборони уразили військовий арсенал російських окупантів у Брянській області, де були снаряди з КНДР і авіабомби.