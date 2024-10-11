З'явився перший супутниковий знімок уражених складів "шахедів" під Єйськом – фото
Дрон-камікадзе типу Shahed (Ілюстративне фото: Depositphotos)

З'явився перший супутниковий знімок уражених Україною російських складів із дронами-камікадзе типу Shahed під Єйськом у Краснодарському краї РФ. Відповідні світлини опублікував проєкт Радіо Свобода "Схеми".

На фото з супутника Planet Labs за 11 жовтня видно наслідки атаки українських дронів по складах – пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, а також сліди пожежі:

Фото: Telegram Схеми
Фото: Telegram Схеми
Фото: Telegram Схеми
Фото: Telegram Схеми

Для порівняння, фото цього ж об'єкта на початку червня:

Фото: Telegram Схеми
Фото: Telegram Схеми

Раніше, 9 жовтня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Військово-Морські сили Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України уразили базу зберігання "шахедів" біля населеного пункту Октябрський у Краснодарському краї.

За даними військових, там зберігалося близько 400 ударних дронів. Захисники зафіксували точне влучання в ціль, а також на території об'єкта спостерігалася вторинна детонація.

  • Також у ніч проти 9 жовтня Сили оборони уразили військовий арсенал російських окупантів у Брянській області.
  • У наступну ніч, 10 жовтня, Сили оборони завдали удару по аеродрому окупантів у Адигеї – під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі аеродрому "Ханська" зазначалася робота ворожої протиповітряної оборони, зафіксовано займання.
  • Співрозмовник LIGA.net повідомив, що на аеродромі дислокується 272 навчальна авіаційна база другого розряду Краснодарського військового авіаційного училища – об’єкт використовується ворожою авіацією для дозаправляння та ракетно-бомбових ударів по Україні.
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