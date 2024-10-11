З'явився перший супутниковий знімок уражених складів "шахедів" під Єйськом – фото

Видно пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, а також сліди пожежі

Дрон-камікадзе типу Shahed (Ілюстративне фото: Depositphotos)

З'явився перший супутниковий знімок уражених Україною російських складів із дронами-камікадзе типу Shahed під Єйськом у Краснодарському краї РФ. Відповідні світлини опублікував проєкт Радіо Свобода "Схеми".

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На фото з супутника Planet Labs за 11 жовтня видно наслідки атаки українських дронів по складах – пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, а також сліди пожежі:

Фото: Telegram Схеми

Фото: Telegram Схеми

Для порівняння, фото цього ж об'єкта на початку червня:

Фото: Telegram Схеми

Раніше, 9 жовтня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Військово-Морські сили Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України уразили базу зберігання "шахедів" біля населеного пункту Октябрський у Краснодарському краї.

За даними військових, там зберігалося близько 400 ударних дронів. Захисники зафіксували точне влучання в ціль, а також на території об'єкта спостерігалася вторинна детонація.