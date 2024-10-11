З'явився перший супутниковий знімок уражених складів "шахедів" під Єйськом – фото
З'явився перший супутниковий знімок уражених Україною російських складів із дронами-камікадзе типу Shahed під Єйськом у Краснодарському краї РФ. Відповідні світлини опублікував проєкт Радіо Свобода "Схеми".
На фото з супутника Planet Labs за 11 жовтня видно наслідки атаки українських дронів по складах – пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, а також сліди пожежі:
Для порівняння, фото цього ж об'єкта на початку червня:
Раніше, 9 жовтня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Військово-Морські сили Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України уразили базу зберігання "шахедів" біля населеного пункту Октябрський у Краснодарському краї.
За даними військових, там зберігалося близько 400 ударних дронів. Захисники зафіксували точне влучання в ціль, а також на території об'єкта спостерігалася вторинна детонація.
- Також у ніч проти 9 жовтня Сили оборони уразили військовий арсенал російських окупантів у Брянській області.
- У наступну ніч, 10 жовтня, Сили оборони завдали удару по аеродрому окупантів у Адигеї – під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі аеродрому "Ханська" зазначалася робота ворожої протиповітряної оборони, зафіксовано займання.
- Співрозмовник LIGA.net повідомив, що на аеродромі дислокується 272 навчальна авіаційна база другого розряду Краснодарського військового авіаційного училища – об’єкт використовується ворожою авіацією для дозаправляння та ракетно-бомбових ударів по Україні.