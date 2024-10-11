Появился первый спутниковый снимок пораженных складов "шахедов" под Ейском – фото

Видны повреждения складских помещений, в том числе разрушение крыши одного из них, а также следы пожара

Дрон-камикадзе типа Shahed (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Появился первый спутниковый снимок пораженных Украиной российских складов с дронами-камикадзе типа Shahed под Ейском в Краснодарском крае РФ. Соответствующие фотографии опубликовал проект Радио Свобода "Схемы".

На фото со спутника Planet Labs за 11 октября видны последствия атаки украинских дронов по складам – повреждение складских помещений, в том числе разрушение крыши одного из них, а также следы пожара:

Фото: Telegram Схемы

Фото: Telegram Схемы

Для сравнения, фото этого же объекта в начале июня:

Фото: Telegram Схемы

Ранее, 9 октября, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины поразили базу хранения "шахедов" возле населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае.

По данным военных, там хранилось около 400 ударных дронов. Защитники зафиксировали точное попадание в цель, а также на территории объекта наблюдалась вторичная детонация.

Также в ночь на 9 октября Силы обороны поразили военный арсенал российских оккупантов в Брянской области.

В следующую ночь, 10 октября, Силы обороны нанесли удар по аэродрому оккупантов в Адыгее – под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе аэродрома "Ханская" отмечалась работа вражеской противовоздушной обороны, зафиксировано возгорание.

Собеседник LIGA.net сообщил, что на аэродроме дислоцируется 272 учебная авиационная база второго разряда Краснодарского военного авиационного училища – объект используется вражеской авиацией для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по Украине.