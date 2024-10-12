Генштаб подтвердил удар в районе оккупированного города Ровеньки – поражен склад ГСМ

На этой базе хранили нефть и нефтепродукты, которые поставляли, в том числе, и для нужд армии захватчиков

Иллюстративное фото: ГУР

Ночью 12 октября Силы обороны поразили склад горюче-смазочных материалов россиян в районе временно оккупированного города Ровеньки Луганской области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По его данным, на этой базе хранили нефть и нефтепродукты, которые поставляли, в том числе, и для нужд армии захватчиков.

На территории объекта фиксируется пожар – военные уточняют результаты поражения.

Боевая работа выполнена силами и средствами Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Фото: Генштаб ВСУ

Ранее российские ресурсы заявили о дроновой атаке по временно оккупированной Луганской области и Ростовской области РФ – публиковали видео пожаров. Возгорание в городе зафиксировал и сервис FIRMS компании NASA – горит на территории с цистернами.

Это не первый удар по этому объекту: в мае оккупанты тоже заявляли об атаке по нефтебазе в Ровеньках и публиковали видео пожара.