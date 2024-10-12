Генштаб подтвердил удар в районе оккупированного города Ровеньки – поражен склад ГСМ
Ночью 12 октября Силы обороны поразили склад горюче-смазочных материалов россиян в районе временно оккупированного города Ровеньки Луганской области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
По его данным, на этой базе хранили нефть и нефтепродукты, которые поставляли, в том числе, и для нужд армии захватчиков.
На территории объекта фиксируется пожар – военные уточняют результаты поражения.
Боевая работа выполнена силами и средствами Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Ранее российские ресурсы заявили о дроновой атаке по временно оккупированной Луганской области и Ростовской области РФ – публиковали видео пожаров. Возгорание в городе зафиксировал и сервис FIRMS компании NASA – горит на территории с цистернами.
Это не первый удар по этому объекту: в мае оккупанты тоже заявляли об атаке по нефтебазе в Ровеньках и публиковали видео пожара.
- В ночь на 10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны нанесли удар по аэродрому оккупантов в Адыгее – под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе аэродрома "Ханская" отмечалась работа вражеской противовоздушной обороны, зафиксировано возгорание.
- Собеседник LIGA.net сообщил, что на аэродроме дислоцируется 272 учебная авиационная база второго разряда Краснодарского военного авиационного училища – объект использует вражеская авиация для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по Украине.
- Впоследствии появился спутниковый снимок пораженного аэродрома "Ханская" – на фото видны здания, разрушенные в результате успешного украинского удара.