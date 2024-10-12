Россияне заявили об ударе по нефтебазе в оккупированных Ровеньках – NASA фиксирует пожар
Российские ресурсы заявили о якобы дроновой атаке по временно оккупированной Луганщине и Ростовской области РФ – публиковали видео пожары.
Некоторые паблики утверждают, что удар пришелся по местной нефтебазе в оккупированных Ровеньках.
Сервис FIRMS компании NASA действительно зафиксировал пожар в городе:
Если сопоставить данные FIRMS с Google-картами, то пылает на территории с цистернами рядом с тремя автозаправочными станциями:
Ранее, в мае, оккупанты тоже заявляли об атаке по нефтебазе в Ровеньках и публиковали видео пожары .
Пока официальных комментариев от украинских военных нет.
Ровеньки – город на временно оккупированной Луганщине, который был оккупирован еще в 2014 году. Расстояние от населенного пункта до российско-украинской границы составляет около 25 километров.
- В ночь на 10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны нанесли удар по аэродрому оккупантов в Адыгее – под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе аэродрома "Ханская" отмечалась работа вражеской противовоздушной обороны, зафиксировано возгорание.
- Собеседник LIGA.net сообщил, что на аэродроме дислоцируется 272 учебная авиационная база второго разряда Краснодарского военного авиационного училища – объект используется вражеской авиацией для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по Украине.
- Впоследствии появился спутниковый снимок пораженного аэродрома "Ханская" – на фото видны здания, разрушенные в результате успешного украинского удара.