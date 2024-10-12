Российские ресурсы заявили о якобы дроновой атаке по временно оккупированной Луганщине и Ростовской области РФ – публиковали видео пожары.

Некоторые паблики утверждают, что удар пришелся по местной нефтебазе в оккупированных Ровеньках.

Сервис FIRMS компании NASA действительно зафиксировал пожар в городе:

Если сопоставить данные FIRMS с Google-картами, то пылает на территории с цистернами рядом с тремя автозаправочными станциями:

Ранее, в мае, оккупанты тоже заявляли об атаке по нефтебазе в Ровеньках и публиковали видео пожары .

Пока официальных комментариев от украинских военных нет.

Ровеньки – город на временно оккупированной Луганщине, который был оккупирован еще в 2014 году. Расстояние от населенного пункта до российско-украинской границы составляет около 25 километров.

Карта: Deepstate