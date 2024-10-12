Росіяни заявили про удар по нафтобазі в окупованих Ровеньках – NASA фіксує пожежу: відео, мапа
Російські ресурси заявили про нібито дронову атаку по тимчасово окупованій Луганщині та Ростовській області РФ – публікували відео пожежі.
Деякі пабліки стверджують, що удар прийшовся по місцевій нафтобазі в окупованих Ровеньках.
Сервіс FIRMS компанії NASA дійсно зафіксував пожежу у місті:
Якщо зіставити дані FIRMS з Google-мапами, то палає на території з цистернами поряд з трьома автозаправними станціями:
Раніше, у травні, окупанти теж заявляли про атаку по нафтобазі у Ровеньках й публікували відео пожежі.
Поки що офіційних коментарів від українських військових немає.
Ровеньки – місто на тимчасово окупованій Луганщині, котре було окуповано ще у 2014 році. Відстань від населеного пункту до російсько-українського кордону становить близько 25 кілометрів:
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