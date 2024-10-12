Російські ресурси заявили про нібито дронову атаку по тимчасово окупованій Луганщині та Ростовській області РФ – публікували відео пожежі.

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Деякі пабліки стверджують, що удар прийшовся по місцевій нафтобазі в окупованих Ровеньках.

Сервіс FIRMS компанії NASA дійсно зафіксував пожежу у місті:

Якщо зіставити дані FIRMS з Google-мапами, то палає на території з цистернами поряд з трьома автозаправними станціями:

Раніше, у травні, окупанти теж заявляли про атаку по нафтобазі у Ровеньках й публікували відео пожежі.

Поки що офіційних коментарів від українських військових немає.

Ровеньки – місто на тимчасово окупованій Луганщині, котре було окуповано ще у 2014 році. Відстань від населеного пункту до російсько-українського кордону становить близько 25 кілометрів:

Мапа: Deepstate