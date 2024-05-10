Ввечері 10 травня у тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області прогриміли вибухи, російські пропагандистські та місцеві проукраїнські Telegram-канали повідомляють про нібито влучання безпілотників по нафтобазі.

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Про вибухи стало відомо близько 22:00. Ресурси Луганщини повідомили, що їх було щонайменше три, після чого небо охопила заграва. Місцеві жителі стверджують, що там знаходиться нафтобаза.

Згодом у мережі з'явилися відео з моментом вибуху та подальшим займанням.

1 травня співрозмовник LIGA.net повідомив, що внаслідок операції ГУР за допомогою безпілотників на території Росії було уражено Рязанський НПЗ.

повідомив, що внаслідок операції ГУР за допомогою безпілотників на території Росії було уражено Рязанський НПЗ. У ніч проти 9 травня дрони СБУ уразили дві нафтобази в Краснодарському краї Росії.

Того ж дня дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані, повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони.

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