На Луганщині масштабна пожежа. Окупанти пишуть про удар по нафтобазі – відео
Ввечері 10 травня у тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області прогриміли вибухи, російські пропагандистські та місцеві проукраїнські Telegram-канали повідомляють про нібито влучання безпілотників по нафтобазі.
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Про вибухи стало відомо близько 22:00. Ресурси Луганщини повідомили, що їх було щонайменше три, після чого небо охопила заграва. Місцеві жителі стверджують, що там знаходиться нафтобаза.
Згодом у мережі з'явилися відео з моментом вибуху та подальшим займанням.
- 1 травня співрозмовник LIGA.net повідомив, що внаслідок операції ГУР за допомогою безпілотників на території Росії було уражено Рязанський НПЗ.
- У ніч проти 9 травня дрони СБУ уразили дві нафтобази в Краснодарському краї Росії.
- Того ж дня дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані, повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони.
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