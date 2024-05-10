Вечером 10 мая во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области прогремели взрывы, российские пропагандистские и местные проукраинские Telegram-каналы сообщают о якобы попадании беспилотников по нефтебазе.

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О взрывах стало известно около 22:00. Ресурсы Луганской области сообщили, что их было не менее трех, после чего небо охватило зарево. Местные жители утверждают, что там находится нефтебаза.

Впоследствии в сети появились видео с моментом взрыва и последующим возгоранием.

1 мая собеседник LIGA.net сообщил, что в результате операции ГУР с помощью беспилотников на территории России был поражен Рязанский НПЗ.

сообщил, что в результате операции ГУР с помощью беспилотников на территории России был поражен Рязанский НПЗ. В ночь на 9 мая дроны СБУ поразили две нефтебазы в Краснодарском крае России.

В тот же день дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане, сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

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