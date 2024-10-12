Генштаб підтвердив удар у районі окупованих Ровеньків – уражено склад ПММ

На цій базі зберігали нафту і нафтопродукти, які постачали, зокрема, й для потреб армії загарбників

Ілюстративне фото: ГУР

Вночі 12 жовтня Сили оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів росіян у районі тимчасово окупованих Ровеньків Луганської області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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За його даними, на цій базі зберігали нафту і нафтопродукти, які постачали, зокрема, й для потреб армії загарбників.

На території об’єкта фіксується пожежа – військові уточнюють результати ураження.

Бойову роботу виконано силами та засобами Головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше російські ресурси заявили про дронову атаку по тимчасово окупованій Луганщині та Ростовській області РФ – публікували відео пожежі. Займання у місті зафіксував і сервіс FIRMS компанії NASA – горить на території з цистернами.

Це не перший удар по цьому об'єкту: у травні окупанти теж заявляли про атаку по нафтобазі у Ровеньках й публікували відео пожежі.