Генштаб підтвердив удар у районі окупованих Ровеньків – уражено склад ПММ
Вночі 12 жовтня Сили оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів росіян у районі тимчасово окупованих Ровеньків Луганської області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За його даними, на цій базі зберігали нафту і нафтопродукти, які постачали, зокрема, й для потреб армії загарбників.
На території об’єкта фіксується пожежа – військові уточнюють результати ураження.
Бойову роботу виконано силами та засобами Головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Раніше російські ресурси заявили про дронову атаку по тимчасово окупованій Луганщині та Ростовській області РФ – публікували відео пожежі. Займання у місті зафіксував і сервіс FIRMS компанії NASA – горить на території з цистернами.
Це не перший удар по цьому об'єкту: у травні окупанти теж заявляли про атаку по нафтобазі у Ровеньках й публікували відео пожежі.
- У ніч на 10 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони завдали удару по аеродрому окупантів у Адигеї – під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі аеродрому "Ханська" була робота ворожої протиповітряної оборони, зафіксовано займання.
- Співрозмовник LIGA.net повідомив, що на аеродромі дислокується 272 навчальна авіаційна база другого розряду Краснодарського військового авіаційного училища – об’єкт використовує ворожа авіація для дозаправляння та ракетно-бомбових ударів по Україні.
- Згодом з'явився супутниковий знімок ураженого аеродрому "Ханська" – на фото видно будівлі, зруйновані внаслідок успішного українського удару.