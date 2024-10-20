Ресурси окупантів заявили про нібито атаку на завод вибухових речовин – федеральне казенне підприємство імені Свердлова у Дзержинську Нижньогородської області РФ.

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Один з місцевих Telegram-каналів із посиланням на мешканців заявив про прильоти у місті.

Загалом, повідомляється про атаку безпілотників, є вибухи та звуки пострілів.

На відео на початку новини чути вибух – від нього спрацьовує сигналізація.

На другому записі зафільмовано вибух у небі – після цього, ймовірно, видно падіння уламків, на тлі чути стрілянину, від вибуху спрацювала сигналізація. Після склейки чути ще один звук вибуху, також працює сигналізація.

На третьому відео чути стрілянину та сигналізацію, наприкінці видно червону заграву – оператор повідомив про вибух. На кадрах нецензурна лексика, 18+.

На четвертому записі дві людини пошепки говорять за кадром – фіксують постріли зенітної системи, що ймовірно намагається збити безпілотники. На тлі чути вибухи. Наприкінці також видно заграву, лунає вибух і спрацьовує сигналізація.

Дзержинський завод вибухових речовин входить до військово-промислового комплексу РФ. Проти цього містоутворювального підприємства введено українські й західні санкції за підтримку війну.

Сили оборони поки що не підтверджували факт атаки на цей об'єкт.

Відстань від України до Дзержинська – понад 750 кілометрів: