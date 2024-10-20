Завод взрывчатых веществ в Дзержинске поразили СБУ, Силы спецопераций и ГУР – источник
Дроновой удар по крупнейшему российскому заводу по производству взрывчатых веществ в Дзержинском совершили Служба безопасности Украины, Силы специальных операций и Главное управление разведки. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.
Завод имени Свердлова входит в российский военно-промышленный комплекс, а также находится под санкциями и Евросоюза и США, поскольку его продукция используется для ведения войны против Украины, отметил собеседник.
По его данным, на этом предприятии оккупанты производят взрывчатые вещества, авиационные и артиллерийские снаряды, авиабомбы (в частности КАБы), боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, а также боеголовки к ракетным комплексам противовоздушной обороны.
Впоследствии собеседник LIGA.net в ГУР отметил, что после взрывов над территорией объекта появился столб густого дыма.
Фото с дымом в Дзержинске распространяли и российские ресурсы:
Собеседник в СБУ отметил, что расстояние от украинской границы до завода составляет 900 километров, а также анонсировал продолжение работы над урезанием военных возможностей врага.
Ранее утром ресурсы оккупантов распространяли видео со взрывами и работой ПВО в Дзержинске.
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