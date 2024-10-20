Завод вибухових речовин у Дзержинську вразили дрони СБУ, Сил спецоперацій та розвідки – джерело

Підприємство є складовою російського ВПК та перебуває під санкціями

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Дроновий удар по найбільшому російському заводу з виробництва вибухових речовин у Дзержинському здійснили Служба безпеки України, Сили спеціальних операцій та Головне управління розвідки. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в СБУ.

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Завод імені Свердлова входить до російського військово-промислового комлексу, а також перебуває під санкціям и Євросоюзу та США, оскільки його продукція використовується для ведення війни проти України, зауважив співбесідник.

За його даними, на цьому підприємстві окупанти виробляють вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіабомби (зокрема КАБи), бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, а також боєголовки до ракетних комплексів протиповітряної оборони.

Згодом співрозмовник LIGA.net у ГУР зауважив, що після вибухів над територією об'єкта з'явився стовп густого диму.

Фото з димом у Дзержинську ширили й російські ресурси:

Фото: Telegram

Співбесідник у СБУ зауважив, що відстань від українського кордону до заводу становить 900 кілометрів, а також анонсував продовження роботи над урізанням військових спроможностей ворога.

Раніше вранці ресурси окупантів ширили відео з вибухами та роботою ППО у Дзержинську.