Завод вибухових речовин у Дзержинську вразили дрони СБУ, Сил спецоперацій та розвідки – джерело
Дроновий удар по найбільшому російському заводу з виробництва вибухових речовин у Дзержинському здійснили Служба безпеки України, Сили спеціальних операцій та Головне управління розвідки. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в СБУ.
Завод імені Свердлова входить до російського військово-промислового комлексу, а також перебуває під санкціям и Євросоюзу та США, оскільки його продукція використовується для ведення війни проти України, зауважив співбесідник.
За його даними, на цьому підприємстві окупанти виробляють вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіабомби (зокрема КАБи), бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, а також боєголовки до ракетних комплексів протиповітряної оборони.
Згодом співрозмовник LIGA.net у ГУР зауважив, що після вибухів над територією об'єкта з'явився стовп густого диму.
Фото з димом у Дзержинську ширили й російські ресурси:
Співбесідник у СБУ зауважив, що відстань від українського кордону до заводу становить 900 кілометрів, а також анонсував продовження роботи над урізанням військових спроможностей ворога.
Раніше вранці ресурси окупантів ширили відео з вибухами та роботою ППО у Дзержинську.
- 10 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони завдали удару по аеродрому окупантів у Адигеї – під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі аеродрому "Ханська" була робота ворожої протиповітряної оборони, зафіксовано займання. Згодом з'явився супутниковий знімок ураженого летовища – на фото видно будівлі, зруйновані внаслідок успішного українського удару.
- 12 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів росіян у районі тимчасово окупованих Ровеньків Луганської області.
- 18 жовтня голова Пентагону заявив, що Україна може завдавати далекобійних ударів по території Росії дронами власного виробництва, такий метод уже продемонстрував свою ефективність.