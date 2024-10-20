За даними військових, на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 Повітряно-космічних сил РФ

Ілюстративне фото: ЗСУ

Сили оборони вдарили по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2", повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Серед цілей удару по летовищу називають склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки.

За даними Генштабу, на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 Повітряно-космічних сил РФ.

Також військові підтвердили удар Сил оборони по заводу імені Свердлова у Дзержинську Нижньогородської області, де виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб.

Також на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби, зауважили у Генштабі.

Там же додали, що в районах обох об'єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота російської протиповітряної оборони.

Наразі військові уточнюють результати ураження.

Бойова робота виконана силами та засобами Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складниками Сил оборони.