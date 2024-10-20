Сили оборони вдарили по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2"
Сили оборони вдарили по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2", повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Серед цілей удару по летовищу називають склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки.
За даними Генштабу, на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 Повітряно-космічних сил РФ.
Також військові підтвердили удар Сил оборони по заводу імені Свердлова у Дзержинську Нижньогородської області, де виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб.
Також на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби, зауважили у Генштабі.
Там же додали, що в районах обох об'єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота російської протиповітряної оборони.
Наразі військові уточнюють результати ураження.
Бойова робота виконана силами та засобами Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складниками Сил оборони.
Раніше вранці ресурси окупантів ширили відео з вибухами та роботою ППО у Дзержинську.
- Згодом співрозмовники LIGA.net у СБУ підтвердили факт удару, співбесідник у воєнній розвідці зауважував – після вибухів над територією об'єкта з'явився стовп густого диму.