На аэродроме под Москвой сожгли российский штурмовой вертолет – видео ГУР
В Московской области был уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24. Видео опубликовало Главное управление разведки Минобороны.
Вертолет был уничтожен в ночь с 9 на 10 ноября 2024 года на аэродроме "Клин-5".
Сгоревший вражеский вертолет принадлежал к составу 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовке летного состава армейской авиации ВС РФ.
"ГУР МО напоминает, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, оккупанта ждет справедливое наказание", – сказано в сообщении.
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