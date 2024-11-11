В Московской области был уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24. Видео опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

Вертолет был уничтожен в ночь с 9 на 10 ноября 2024 года на аэродроме "Клин-5".

Сгоревший вражеский вертолет принадлежал к составу 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовке летного состава армейской авиации ВС РФ.

"ГУР МО напоминает, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, оккупанта ждет справедливое наказание", – сказано в сообщении.