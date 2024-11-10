Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по скоплению россиян на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны и опубликовала соответствующее видео.

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В военной разведке рассказали, что оккупанты из Псковской дивизии Вооруженных сил России скопились вместе с военной техникой в лесопосадке, готовясь к маневру.

Военнослужащие ГУР обнаружили оккупантов. Средствами оперативной группировки войск "Таврия" по месту скопления россиян было нанесено огневое поражение.

В результате ракетного удара были уничтожены два тяжелых российских трала и личный состав внутри военных машин.

Еще четыре бронированных машины с псковским десантом попытались скрыться, но вскоре по ним тоже прилетело – сожжены все бронемашины врага, в том числе новые российские БМД-4.

1 октября ГУР сообщило, что во временно оккупированном Мелитополе украинские подпольщики взорвали автомобиль с тремя захватчиками, которые терроризировали местных жителей.

2 октября стало известно, что в Бердянске взорвался автомобиль с предателем-судьей Виталием Ломейко, причастным к репрессиям украинцев и военным преступлениям.

28 октября стало известно, что во временно оккупированном Бердянске ГУР и движение сопротивления уничтожили железнодорожный мост, который россияне использовали для перевозки военных грузов.