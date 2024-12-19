Дронами и ракетами. СБУ и ВМС атаковали нефтеперерабатывающий завод в России – источник

По словам источника LIGA.net, атака была комбинированной, с использованием дронов и реактивных ракет

НПЗ в Новошахтинске (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Поражение нефтеперерабатывающего завода в российском городе Новошахтинск Ростовской области является совместной спецоперацией Службы безопасности Украины и Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По словам источника, атака была комбинированной, с использованием дронов и ракет.

Она началась с того, что дроны СБУ перегрузили охраняемую НПЗ российскую систему противовоздушной обороны. После этого стало возможно использовать украинские реактивные ракеты.

В результате атаки на НПЗ возник масштабный пожар, охватив обширную территорию. На видео в сети видны многочисленные очаги возгорания. Среди поврежденных объектов была также установка ЭЛОУ-АВТ-2,5, которая используется для производства сжиженных углеводородных газов.