Дронами и ракетами. СБУ и ВМС атаковали нефтеперерабатывающий завод в России – источник
Поражение нефтеперерабатывающего завода в российском городе Новошахтинск Ростовской области является совместной спецоперацией Службы безопасности Украины и Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.
По словам источника, атака была комбинированной, с использованием дронов и ракет.
Она началась с того, что дроны СБУ перегрузили охраняемую НПЗ российскую систему противовоздушной обороны. После этого стало возможно использовать украинские реактивные ракеты.
В результате атаки на НПЗ возник масштабный пожар, охватив обширную территорию. На видео в сети видны многочисленные очаги возгорания. Среди поврежденных объектов была также установка ЭЛОУ-АВТ-2,5, которая используется для производства сжиженных углеводородных газов.
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