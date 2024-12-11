Россияне заявили о ракетном ударе по Таганрогу и дроновой атаке на Брянск – там горит НПЗ

В городе Брянск горит нефтебаза "Транснефти", в Таганроге – могло быть попадание по авиационному научно-техническому комплексу

Последствия атаки на Брянск (Фото: соцсети)

Российские власти и военная пропаганда заявили, что в ночь на 11 декабря на город Таганрог Ростовской области была совершена ракетная атака, в результате чего повреждено промышленное предприятие.

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар написал: "Сегодня ночью ракетную атаку получил Таганрог. Повреждений получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным никто из людей не пострадал".

Фото: соцсети

Местные жители пишут, что было "очень шумно, всех разбудили". По словам очевидцев, мог быть атакован ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". Подтверждений этой информации пока нет.

Кроме того, взрывы этой ночью прогремели в Брянске. Пропагандисты публикуют фото, где, как утверждается, видны последствия попадания по нефтеперерабатывающему заводу.