Россияне заявили о ракетном ударе по Таганрогу и дроновой атаке на Брянск – там горит НПЗ
Российские власти и военная пропаганда заявили, что в ночь на 11 декабря на город Таганрог Ростовской области была совершена ракетная атака, в результате чего повреждено промышленное предприятие.
Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар написал: "Сегодня ночью ракетную атаку получил Таганрог. Повреждений получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным никто из людей не пострадал".
Местные жители пишут, что было "очень шумно, всех разбудили". По словам очевидцев, мог быть атакован ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". Подтверждений этой информации пока нет.
Кроме того, взрывы этой ночью прогремели в Брянске. Пропагандисты публикуют фото, где, как утверждается, видны последствия попадания по нефтеперерабатывающему заводу.
27 августа 2024 года президент заявил, что Украина создала первую баллистическую ракету, она успешно прошла испытания. Других подробностей по этой разработке пока нет.
В октябре бывший секретарь СНБО Горбулин и аналитик Бадрак сообщили LIGA.net, что Украина приблизилась к созданию собственной ракеты дальностью поражения около 700 километров.