Украина успешно испытывает новую ракету "Рута" – Зеленский
Идут успешные испытания новой украинской ракеты "Рута". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вручения Национальной премии имени Бориса Патона.
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Других характеристик ракеты он не сообщил.
Кроме этого глава государства напомнил об украинских ракетах-дронах: в серийное производство вышла "Паляница" и состоялись успешные боевые применения "Пекла", первую партию которой недавно передали Силам обороны.
Также Зеленский анонсировал: "Дальнобойный "Нептун" скоро станет ужасной реальностью для оккупантов.
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