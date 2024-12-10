Украина успешно испытывает новую ракету "Рута" – Зеленский

Других деталей вооружения он не привел

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Идут успешные испытания новой украинской ракеты "Рута". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вручения Национальной премии имени Бориса Патона.

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Других характеристик ракеты он не сообщил.

Кроме этого глава государства напомнил об украинских ракетах-дронах: в серийное производство вышла "Паляница" и состоялись успешные боевые применения "Пекла", первую партию которой недавно передали Силам обороны.

Также Зеленский анонсировал: "Дальнобойный "Нептун" скоро станет ужасной реальностью для оккупантов.

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