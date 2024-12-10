Україна успішно випробовує нову ракету "Рута" – Зеленський
Ідуть успішні випробування нової української ракети "Рута". Про це повідомив президент Володимир Зеленський на врученні Національної премії імені Бориса Патона.
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Інших характеристик ракети він не повідомив.
Окрім цього голова держави нагадав про українські ракети-дрони: у серійне виробництво вийшла "Паляниця" й відбулися успішні бойові застосування "Пекла", першу партію якої нещодавно передали Силам оборони.
Також Зеленський анонсував: "Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів.
27 серпня президент заявив, що Україна створила першу балістичну ракету, вона успішно пройшла випробування. Інших подробиць щодо цієї розробки поки що немає.
- У жовтні колишній секретар РНБО Горбулін та аналіти Бадрак повідомили LIGA.net, що Україна наблизилася до створення власної ракети дальністю ураження близько 700 кілометрів.