Україна успішно випробовує нову ракету "Рута" – Зеленський

Інших характеристик озброєння він не навів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Ідуть успішні випробування нової української ракети "Рута". Про це повідомив президент Володимир Зеленський на врученні Національної премії імені Бориса Патона.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Інших характеристик ракети він не повідомив.

Окрім цього голова держави нагадав про українські ракети-дрони: у серійне виробництво вийшла "Паляниця" й відбулися успішні бойові застосування "Пекла", першу партію якої нещодавно передали Силам оборони.

Також Зеленський анонсував: "Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів.