Першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло" передали українським захисникам – фото та характеристики
Президент Володимир Зеленський передав Силам оборони першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло". Про це повідомила державна агенція Укрінформ та опублікувала відповідні фото.
ЗМІ передає, що це перша серія ракет-дронів українського виробництва, котрі передали до армії та запустили у серійне виробництво.
Під час заходу також повідомили, що вже є п'ять успішних застосувань цих ракет-дронів.
Укрінформ наводить такі характеристики "Пекла": дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.
Інших характеристик не наводиться, але раніше Зеленський зазначав, що це "принципово новий вид озброєння".
Учасники заходу також наголосили, що за своєю ефективністю ракети-дрони України не поступаються окремим видам крилатих ракет окупантів, але водночас "значно дешевші" за них.
Крім президента у заході взяли участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр та радник голови держави зі стратегічних питань Олександр Камишін.
Згодом Зеленський опублікував фото із заходу й зазначив: "Тепер завдання – нарощувати виробництво та застосування".
- 19 листопада стало відомо, що Зеленський доручив українським виробникам виготовити 3000 ракет та щонайменше 30 000 далекобійних дронів.
- 4 грудня міністр оборони Умєров повідомив, що в Україні серійно випускають ракету-дрон "Паляниця" та масштабують виробництво протикорабельних ракет "Нептун".