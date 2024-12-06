Першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло" передали українським захисникам – фото та характеристики

Вже є п'ять успішних застосувань такого озброєння

Фото: X / Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський передав Силам оборони першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло". Про це повідомила державна агенція Укрінформ та опублікувала відповідні фото.

ЗМІ передає, що це перша серія ракет-дронів українського виробництва, котрі передали до армії та запустили у серійне виробництво.

Під час заходу також повідомили, що вже є п'ять успішних застосувань цих ракет-дронів.

Укрінформ наводить такі характеристики "Пекла": дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.

Інших характеристик не наводиться, але раніше Зеленський зазначав, що це "принципово новий вид озброєння".

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Учасники заходу також наголосили, що за своєю ефективністю ракети-дрони України не поступаються окремим видам крилатих ракет окупантів, але водночас "значно дешевші" за них.

Крім президента у заході взяли участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр та радник голови держави зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Згодом Зеленський опублікував фото із заходу й зазначив: "Тепер завдання – нарощувати виробництво та застосування".

Фото: X / Володимир Зеленський

Фото: X / Володимир Зеленський