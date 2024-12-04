Умєров: Україна запустила серійне виробництво ракет-дронів "Паляниця"

Дрон-ракета "Паляниця"/Фото: Максим Глушак

В Україні серійно випускають ракету-дрон "Паляниця" та масштабують виробництво протикорабельних ракет "Нептун". Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у блозі на LB.ua.

Міністр наголосив, що "Паляниця" є розробкою приватного стартапу, зазначивши високі результати роботи приватних оборонних підприємств. Ракету-дрон вже запущено у серійне виробництво.

"Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього року Україна вже виготовила перші 100 ракет. Це стало можливим завдяки співпраці Міністерства оборони, яке координує як державні, так і приватні ініціативи у ракетобудуванні", – зазначив Умєров.

Також міністр розповів про відновлення і масштабування виробництва крилатих ракет Р-360 комплексу "Нептун", які тепер можуть вражати цілі на більшій дальності.

"Українська ракетна програма – це не лише про війну. Це про незалежність, самодостатність і технологічний прорив. Наші успіхи у ракетобудуванні доводять: ми здатні створювати зброю, яка змінює правила гри", – наголосив Умєров.