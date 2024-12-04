Умєров: Україна запустила серійне виробництво ракет-дронів "Паляниця"
В Україні серійно випускають ракету-дрон "Паляниця" та масштабують виробництво протикорабельних ракет "Нептун". Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у блозі на LB.ua.
Міністр наголосив, що "Паляниця" є розробкою приватного стартапу, зазначивши високі результати роботи приватних оборонних підприємств. Ракету-дрон вже запущено у серійне виробництво.
"Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього року Україна вже виготовила перші 100 ракет. Це стало можливим завдяки співпраці Міністерства оборони, яке координує як державні, так і приватні ініціативи у ракетобудуванні", – зазначив Умєров.
Також міністр розповів про відновлення і масштабування виробництва крилатих ракет Р-360 комплексу "Нептун", які тепер можуть вражати цілі на більшій дальності.
"Українська ракетна програма – це не лише про війну. Це про незалежність, самодостатність і технологічний прорив. Наші успіхи у ракетобудуванні доводять: ми здатні створювати зброю, яка змінює правила гри", – наголосив Умєров.
- У вересні Умєров повідомляв, що Україна почала перемовини з партнерами, щоб залучити пряме фінансування у ракетну програму.
- 19 листопада стало відомо, що Зеленський доручив українським виробникам виготовити 3000 ракет та щонайменше 30 000 далекобійних дронів.