Зеленський: Можливо, наша "Паляниця" вже навіть вразила ціль

Президент не став розкривати подробиць, лише зазначив, що "згодом" все стане відомо

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Далекобійна ракета-дрон українського виробництва "Паляниця" вже могла вразити ворожу ціль. Про це під час зустрічі з журналістами 22 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент LIGA.net.

"Можливо, що наша "Паляниця" вже навіть вразила ціль. Так воно в житті буває... Згодом дізнаємося", — сказав президент, але не озвучив ніяких подробиць.

Вперше стало відомо про ракету-дрон "Паляниця" 24 серпня 2024 року. Зеленський повідомив, що це нова далекобійна українська зброя "абсолютно нового класу". За словами президента, українська ракета вже вразила ворожу ціль.

А 25 серпня президент показав, як виглядає українська "Паляниця". Зеленський зазначив, що ракета-дрон була виготовлена власними силами, щоб знизити наступальний потенціал російських загарбників.

Довідка. Ракета-дрон "Паляниця" – це нова українська розробка, створення якої "з нуля" почалося близько 20 місяців тому: кінець 2022 року – початок 2023 року. Але точно невідомо. Припускається, що це маневровий безпілотник з потужною бойовою частиною та турбореактивним двигуном. Ймовірна дальність ураження – до 600-700 км, оскільки в зоні ризику 20 російських військових аеродромів, зокрема "Саваслейка". Припустима швидкість польоту – від 400-450 км.