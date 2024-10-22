Зеленський: Можливо, наша "Паляниця" вже навіть вразила ціль
Далекобійна ракета-дрон українського виробництва "Паляниця" вже могла вразити ворожу ціль. Про це під час зустрічі з журналістами 22 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент LIGA.net.
"Можливо, що наша "Паляниця" вже навіть вразила ціль. Так воно в житті буває... Згодом дізнаємося", — сказав президент, але не озвучив ніяких подробиць.
Вперше стало відомо про ракету-дрон "Паляниця" 24 серпня 2024 року. Зеленський повідомив, що це нова далекобійна українська зброя "абсолютно нового класу". За словами президента, українська ракета вже вразила ворожу ціль.
А 25 серпня президент показав, як виглядає українська "Паляниця". Зеленський зазначив, що ракета-дрон була виготовлена власними силами, щоб знизити наступальний потенціал російських загарбників.
- 27 серпня голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що одна українська ракета-дрон "Паляниця" коштує дешевше $1 млн.
- 2 жовтня очільник Міністерства стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявив, що наразі виробник намагається масштабувати виробництво "Паляниці".