Зеленский: Возможно, что наша "Паляниця" уже даже поразила цель
Дальнобойная ракета-дрон украинского производства "Паляниця" могла поразить вражескую цель. Об этом во время встречи с журналистами 22 октября сообщил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент LIGA.net.
"Возможно, что наша "Паляниця" уже даже поразила цель. Так оно в жизни бывает... Позже узнаем", — сказал президент, но не озвучил никаких подробностей.
Впервые стало известно о ракете-дроне "Паляниця" 24 августа 2024 года. Зеленский сообщил, что это новое дальнобойное украинское оружие "совершенно нового класса". По словам президента, украинская ракета уже поразила вражескую цель.
А 25 августа президент показал, как выглядит украинская "Паляниця". Зеленский отметил, что ракета-дрон была изготовлена собственными силами, чтобы снизить наступательный потенциал российских захватчиков.
- 27 августа глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что одна украинская ракета-дрон "Паляниця" стоит дешевле $1 млн.
- 2 октября глава Министерства стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин заявил, что производитель пытается масштабировать производство "Паляниці".