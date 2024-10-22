Зеленский: Возможно, что наша "Паляниця" уже даже поразила цель

Президент не стал раскрывать подробностей, лишь отметил, что "впоследствии" все станет известно

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Дальнобойная ракета-дрон украинского производства "Паляниця" могла поразить вражескую цель. Об этом во время встречи с журналистами 22 октября сообщил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент LIGA.net.

"Возможно, что наша "Паляниця" уже даже поразила цель. Так оно в жизни бывает... Позже узнаем", — сказал президент, но не озвучил никаких подробностей.

Впервые стало известно о ракете-дроне "Паляниця" 24 августа 2024 года. Зеленский сообщил, что это новое дальнобойное украинское оружие "совершенно нового класса". По словам президента, украинская ракета уже поразила вражескую цель.

А 25 августа президент показал, как выглядит украинская "Паляниця". Зеленский отметил, что ракета-дрон была изготовлена собственными силами, чтобы снизить наступательный потенциал российских захватчиков.

Справка. Ракета-дрон "Паляниця" – это новая украинская разработка, создание которой "с нуля" началось около 20 месяцев назад: конец 2022 года – начало 2023 года. Но точно неизвестно. Предполагается, что это маневровый беспилотник с мощной боевой частью и турбореактивным двигателем. Вероятная дальность поражения – до 600-700 км, поскольку в зоне риска 20 российских военных аэродромов, в том числе "Саваслейка". Допустимая скорость полета – от 400-450 км.