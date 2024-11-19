Зеленський доручив виготовити 3000 ракет та щонайменше 30 000 далекобійних дронів

Володимир Зеленський заявив, що Україна розробила довгі "Нептуни" і вже є перші ураження ними

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський поставив завдання українським виробникам виготовити сотні крилатих ракет та тисячі далекобійних дронів. Про це він оголосив під час представлення Плану стійкості України у Верховній Раді.

За словами глави держави, дрони компенсують дефіцит артилерії в українській армії.

"І я вдячний всім, хто розвиває саме цей напрямок – виробляє й постачає дрони на фронт, тренує наших операторів. Ця тепер вже масштабна українська галузь починалась щирим бажанням окремих патріотичних людей просто допомогти Україні, згодом це переросло в серйозну нашу системну перевагу", – заявив Зеленський.

Президент анонсував нарощення виробництва безпілотників. А саме, за його словами, наступного року Україна виробить щонайменше 30 000 далекобійних дронів.

"Поставлене завдання зробити щонайменше 3000 крилатих ракет і ракет-дронів. Як і цього року, наступного ми повністю виконаємо цілі з виробництва та постачання всіх інших типів дронів", – наголосив глава держави.

Зеленський додав, що українські військові вже збивають російські розвідувальні БпЛА за допомогою FPV-дронів вітчизняного виробництва.

"Щодо нашої ракетної програми. Багато хто вже запам’ятав, передусім росіяни, наші українські "Нептуни". Але ми зробили ще довгі "Нептуни". І вже сама назва свідчить про завдання. І вже є перші ураження", – зазначив він.