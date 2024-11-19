Зеленський доручив виготовити 3000 ракет та щонайменше 30 000 далекобійних дронів
Президент Володимир Зеленський поставив завдання українським виробникам виготовити сотні крилатих ракет та тисячі далекобійних дронів. Про це він оголосив під час представлення Плану стійкості України у Верховній Раді.
За словами глави держави, дрони компенсують дефіцит артилерії в українській армії.
"І я вдячний всім, хто розвиває саме цей напрямок – виробляє й постачає дрони на фронт, тренує наших операторів. Ця тепер вже масштабна українська галузь починалась щирим бажанням окремих патріотичних людей просто допомогти Україні, згодом це переросло в серйозну нашу системну перевагу", – заявив Зеленський.
Президент анонсував нарощення виробництва безпілотників. А саме, за його словами, наступного року Україна виробить щонайменше 30 000 далекобійних дронів.
"Поставлене завдання зробити щонайменше 3000 крилатих ракет і ракет-дронів. Як і цього року, наступного ми повністю виконаємо цілі з виробництва та постачання всіх інших типів дронів", – наголосив глава держави.
Зеленський додав, що українські військові вже збивають російські розвідувальні БпЛА за допомогою FPV-дронів вітчизняного виробництва.
"Щодо нашої ракетної програми. Багато хто вже запам’ятав, передусім росіяни, наші українські "Нептуни". Але ми зробили ще довгі "Нептуни". І вже сама назва свідчить про завдання. І вже є перші ураження", – зазначив він.
- 24 жовтня 2024 року повідомлялося, що Зеленський доручив підготувати внутрішній План посилення України. В ньому йдеться про фронт, оборонно-промисловий комплекс, економіку країни, фінанси, інформаційну сферу, роботу в регіонах, забезпечення справедливості та інші стратегічні галузі.
- 19 листопада Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості, який складається з десяти пунктів. Повний документ з додатками буде представлений у грудні.