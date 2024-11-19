Зеленский поручил изготовить 3000 ракет и не менее 30 000 дальнобойных дронов

Владимир Зеленский заявил, что Украина разработала длинные "Нептуны" и уже есть первые поражения ими

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поставил задачу украинским производителям изготовить сотни крылатых ракет и тысячи дальнобойных дронов. Об этом он заявил во время представления Плана стойкости Украины в Верховной Раде.

По словам главы государства, дроны компенсируют дефицит артиллерии в украинской армии.

"И я благодарен всем, кто развивает именно это направление – производит и поставляет дроны на фронт, тренирует наших операторов. Эта теперь уже масштабная украинская отрасль начиналась искренним желанием отдельных патриотичных людей просто помочь Украине, впоследствии это переросло в серьезное наше системное преимущество", — заявил Зеленский.

Президент анонсировал наращивание производства беспилотников. А именно, по его словам, в следующем году Украина произведет не менее 30 000 дальнобойных дронов.

"Поставлена задача сделать не менее 3000 крылатых ракет и ракет-дронов. Как и в этом году, в следующем году мы полностью выполним цели по производству и поставке всех других типов дронов", — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что украинские военные уже сбивают российские разведывательные БпЛА с помощью FPV-дронов отечественного производства.

"Что касается нашей ракетной программы. Многие уже запомнили, прежде всего россияне, наши украинские "Нептуны". Но мы сделали еще длинные "Нептуны". И уже само название свидетельствует о задачах. И уже есть первые поражения", — отметил он.