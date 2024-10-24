Зеленский собрал Ставку: поручил готовить внутренний План усиления Украины
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Дал поручение работать над внутренним Планом усиления Украины.
Он отметил, что вместе с Планом победы нужно работать над шагами, которые дадут "внутренние результаты". По словам президента, речь идет о фронте, оборонно-промышленном комплексе, экономике страны, финансах, информационной сфере, работе в регионах, обеспечении справедливости и других стратегических отраслях.
Поручения получили все члены Ставки, а ответственным за работу Зеленский назначил секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Литвиненко.
Кроме этого, президент обсудил и другие вопросы: подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности, восстановление, работу с партнерами и долгосрочные энергетические решения, которые "дадут Украине больше устойчивости". Заслушал доклады Минрегионов, Минэнерго и Воздушных Сил. По словам Зеленского, нужно уделить особое внимание подготовке пограничных и прифронтовых общин.
"Дал четкие поручения, которые должны быть выполнены до начала зимы. Были доклады Минобороны и военных по комплектации бригад, подготовки. Был отчет по строительству фортификаций. Есть направления, которые должны быть усилены", — подчеркнул президент.
- Отопительный сезон в Киеве начался 14 октября, но только для учреждений социальной сферы города.
- 19 октября Болгария заявила, что готова помочь зимой с электроснабжением Украины в рамках энергетической безопасности.
- 22 октября Зеленский раскрыл план Б на случай, если союзники отклонят План победы. Речь идет о замороженных российских активах.