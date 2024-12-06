Зеленский передал защитникам первую партию новейших ракет-дронов "Пекло" – фото

Уже есть пять успешных применений такого вооружения

Фото: Укринформ

Президент Владимир Зеленский передал Силам обороны первую партию новейших ракет-дронов "Пекло". Об этом сообщило государственное агентство Укринформ и опубликовало соответствующие фото.

СМИ передает, что это первая серия ракет-дронов украинского производства, которые передали армию и запустили в серийное производство.

В ходе мероприятия также сообщили, что уже есть пять успешных применений этих ракет-дронов.

Укринформ приводит следующие характеристики "Ад": дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Других характеристик не приводится, но ранее Зеленский отмечал, что это "принципиально новый вид вооружения".

Участники мероприятия также подчеркнули, что по своей эффективности ракеты-дроны Украины не уступают отдельным видам крылатых ракет оккупантов, но в то же время "значительно дешевле" их.

Кроме президента в мероприятии приняли участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров, министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр и советник главы государства по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Впоследствии Зеленский опубликовал фото с мероприятия и отметил: "Теперь задача – наращивать производство и применение".

Фото: X / Володимир Зеленський

Фото: X / Володимир Зеленський

Фото: X / Володимир Зеленський

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