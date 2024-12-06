Сметанін: Ракету-дрон "Пекло" створили з нуля протягом року
Новітню ракету-дрон "Пекло" український виробник створив з нуля протягом одного року. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
За його словами, першу партію в кілька десятків одиниць за участі президента Володимира Зеленського передали до Сил оборони.
"Це результат винахідливості й наполегливої праці українських зброярів. Новий тип зброї, перший у своєму класі – ракета-дрон. Ракету-дрон український виробник створив з нуля в рекордні терміни – протягом року", – наголосив міністр.
Сметанін додав, що виріб уже має успішні бойові застосування. Ракета-дрон летить зі швидкістю 700 км/год на відстань до 700 км.
Міністр наголосив, що "Пекло" не тільки виготовляють серійно, а й постійно вдосконалюють.
А саме: постійно працюють над підвищенням рівня захищеності виробу від впливу засобів радіоелектронної боротьби, покращенням експлуатаційних характеристик і точності ураження.
"Розробляються нові види бойової частини для розширення переліку можливих обʼєктів ураження", – резюмував він.
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