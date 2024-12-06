Сметанін: Ракету-дрон "Пекло" створили з нуля протягом року

Герман Сметанін зазначив, що ракета-дрон не тільки виготовляється серійно, а й постійно вдосконалюється

"Пекло" (Фото: Telegram-канал Германа Сметаніна)

Новітню ракету-дрон "Пекло" український виробник створив з нуля протягом одного року. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

За його словами, першу партію в кілька десятків одиниць за участі президента Володимира Зеленського передали до Сил оборони.

"Це результат винахідливості й наполегливої праці українських зброярів. Новий тип зброї, перший у своєму класі – ракета-дрон. Ракету-дрон український виробник створив з нуля в рекордні терміни – протягом року", – наголосив міністр.

Сметанін додав, що виріб уже має успішні бойові застосування. Ракета-дрон летить зі швидкістю 700 км/год на відстань до 700 км.

Міністр наголосив, що "Пекло" не тільки виготовляють серійно, а й постійно вдосконалюють.

А саме: постійно працюють над підвищенням рівня захищеності виробу від впливу засобів радіоелектронної боротьби, покращенням експлуатаційних характеристик і точності ураження.

"Розробляються нові види бойової частини для розширення переліку можливих обʼєктів ураження", – резюмував він.