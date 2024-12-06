Сметанин: Ракету-дрон "Пекло" создали с нуля в течение года
Новую ракету-дрон "Пекло" украинский производитель создал с нуля в течение одного года. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.
По его словам, первую партию в несколько десятков единиц с участием президента Владимира Зеленского передали Силам обороны.
"Это результат изобретательности и упорного труда украинских оружейников. Новый тип оружия, первый в своем классе – ракета-дрон. Ракету-дрон украинский производитель создал с нуля в рекордные сроки – в течение года", — подчеркнул министр.
Сметанин добавил, что изделие уже имеет успешные боевые применения.
Министр подчеркнул, что "Пекло" не только производят серийно, но и постоянно совершенствуют.
В частности, постоянно работают над повышением уровня защищенности изделия от воздействия средств радиоэлектронной борьбы, над улучшением эксплуатационных характеристик и точности поражения.
"Разрабатываются новые виды боевой части для расширения перечня возможных объектов поражения", – резюмировал он.
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