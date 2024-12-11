Росіяни заявили про ракетний удар по Таганрогу та дронову атаку на Брянськ – там горить НПЗ

В місті Брянськ горить нафтобаза Транснєфті, у Таганрозі – могло бути влучання по авіаційному науково-технічному комплексу

Наслідки атаки на Брянськ (Фото: соцмережі)

Російська влада та воєнна пропаганда заявили, що в ніч проти 11 грудня на місто Таганрог Ростовської області було здійснено ракетну атаку, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство.

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Виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар написав: "Сьогодні вночі ракетної атаки зазнав Таганрог. Пошкоджено промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів на паркуванні. За попередніми даними ніхто з людей не постраждав".

Фото: соцмережі

Місцеві жителі пишуть, що було "дуже гучно, всіх розбудили". За словами очевидців, могло бути атаковано ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва". Підтверджень цієї інформації поки що немає.

Крім того, вибухи цієї ночі пролунали у Брянську. Пропагандисти публікують фото, на яких, як стверджується, видніються наслідки влучання по нафтопереробному заводу.