Росіяни заявили про ракетний удар по Таганрогу та дронову атаку на Брянськ – там горить НПЗ
Російська влада та воєнна пропаганда заявили, що в ніч проти 11 грудня на місто Таганрог Ростовської області було здійснено ракетну атаку, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство.
Виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар написав: "Сьогодні вночі ракетної атаки зазнав Таганрог. Пошкоджено промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів на паркуванні. За попередніми даними ніхто з людей не постраждав".
Місцеві жителі пишуть, що було "дуже гучно, всіх розбудили". За словами очевидців, могло бути атаковано ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва". Підтверджень цієї інформації поки що немає.
Крім того, вибухи цієї ночі пролунали у Брянську. Пропагандисти публікують фото, на яких, як стверджується, видніються наслідки влучання по нафтопереробному заводу.
27 серпня 2024 року президент заявив, що Україна створила першу балістичну ракету, вона успішно пройшла випробування. Інших подробиць щодо цієї розробки поки що немає.
У жовтні колишній секретар РНБО Горбулін та аналітик Бадрак повідомили LIGA.net, що Україна наблизилася до створення власної ракети дальністю ураження близько 700 кілометрів.