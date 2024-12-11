Нефтебазу под Брянском атаковало ГУР при помощи дронов – источник, видео

По словам собеседника, россияне использовали нефтебазу в войне против Украины

Пожар на нефтебазе (Фото: скриншот видео)

За подрывом нефтебазы в российском Брянске стоит Главное управление разведки вместе с другими составляющими сил обороны. Об этом LIGA.net рассказал собеседник в военной разведке.

Атака дронов произошла на нефтебазу "Брянская" в ночь на 11 декабря в промежуток с 00:00 до 00:30. Как отметил собеседник в ГУР, в результате атаки "неугомонных птичек" поражены по меньшей мере две цистерны топливно-энергетического комплекса.

В Силах обороны подчеркнули, что этот объект был непосредственно вовлечен в поддержку российской агрессии против Украины: снабжал оккупантов топливом.

В ГУР отметили, что "предрождественским фейерверком" на нефтебазе россияне делятся в сети.

11 ноября российские власти и военная пропаганда заявили, что на город Таганрог Ростовской области была совершена ракетная атака, в результате чего повреждено промышленное предприятие. Украинская сторона пока не комментировала эти заявления.

В тот же день в Генштабе заявили о поражении нефтебазы в Брянской области России.