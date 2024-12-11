Зеленский подтвердил удары по России и заявил о рекордных потерях врага в штурмах
Президент Владимир Зеленский подтвердил "ощутимые удары" по военным объектам на территории России. Главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский доложил о подробностях и ситуации на фронте в целом, сообщил украинский лидер.
"Главком доложил о деталях поражения. Это именно такие дальнобойность и меткость, которые шаг за шагом возвращают Россию к реальности – к реальности того, что войну нужно завершать", – отметил Зеленский.
По его словам, наиболее горячими остаются направления в Донецкой области, а именно Покровское и Кураховское. Продолжаются "жестокие бои", Россия несет "рекордные потери" солдат в штурмах, отметил Зеленский, ссылаясь на доклад Сырского.
В ноябре и декабре враг понес рекордные потери, сказал президент.
Также Сырский доложил и о ситуации в районах проведения Курской операции. По словам Зеленского, основная цель Украины сейчас – максимально снизить российский военный потенциал.
Он отметил воинов 68 отдельной егерской бригады, 25 отдельной воздушно-десантной бригады и 38 отдельной бригады морской пехоты за бои на фронте.
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