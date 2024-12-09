В Донецке взорвалась Toyota. Пропагандисты говорят, якобы с начальником Еленовской колонии

Официальной информации о том, кто находился в автомобиле, пока что нет

Скриншот с видео

В оккупированном с 2014 года Донецке взорвался внедорожник. Российский пропагандистский Telegram-канал Mash утверждает, что в машине якобы находился начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков.

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Российские пропагандисты из РИА Новости с места происшествия утром 9 декабря сообщили о взрыве внедорожника в Донецке, в результате чего "серьезно пострадали" два человека. Отмечается, что это произошло в центре города, там ограничили движение. О Евсюкове не упоминают.

Следственный комитет России сообщил об возбуждении уголовного дела по данному факту. СК РФ не говорит ни о Евсюкове, ни о взрыве – называет это "инцидентом, в результате которого поврежден автомобиль". О погибших российский государственный орган тоже не сообщает – пишет, что есть двое пострадавших.

В то же время, российский Telegram-канал Mash пишет, что в результате взрыва якобы погиб Евсюков и пострадала его жена. Ей якобы оторвало ногу и она в больнице в тяжелом состоянии, но в сознании отказалась общаться с журналистами.

Mash утверждает, что под днищем Toyota Land Cruiser якобы был заложен пластид – около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Также Mash пишет, что за "голову" Евсюкова на "украинских сайтах" (на которых именно – не уточняет) якобы предлагали $21 000.

LIGA.net обратилась за комментариями в Главное управление разведки Минобороны и Службу безопасности Украины. Там пока что не предоставили информации об инциденте.

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