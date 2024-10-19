ГУР: В Луганске взорвали авто российского офицера Дмитрия Первухи – фото
Во временно оккупированном Луганске ликвидирован российский военнослужащий Дмитрий Первуха. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.
По информации разведки, в пятницу, 18 октября, около 11:40 в центре города взорвался автомобиль УАЗ Патриот. Внутри машины находился офицер российской оккупационной армии, майор Первуха. В результате взрыва причастный к военным преступлениям захватчик был уничтожен.
В ГУР отметили, что Первуха находился на службе подчиненного Генштаба Вооруженных сил России 273 разведывательного центра (в/ч 53847), пункт постоянной дислокации расположен в городе Новосибирск.
На оккупированных территориях Украины майор занимал должность так называемого "начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы".
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